Платежную карту «Мир» для студентов объединят с электронными зачетками

В следующем году для учащихся вузов платежная карта «Мир» будет объединена с электронной зачетной книжкой, рассказали газете «Известия» в пресс-службе подконтрольной ЦБ Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как пояснили собеседники издания, этот механизм будет действовать так же, как в настоящий момент в школах работают электронные дневники и журналы. Таким образом, как пишет газета, на отдельных серверах вузов будет храниться все данные об оценках студентов.

Доступ к этой информации, как пояснили «Известиям», будет у преподавателей и у учащихся. Однако первые, по словам президента КС-банка, участвующего в пилотном проекте по объединению карт и зачеток, Владимира Грибанова, смогут вводить и редактировать отметки, а студенты — только их просматривать. Причем идентифицироваться учащиеся, как уточнили представители НСПК, будут по «национальным картам».

«Мир», как заметили в НСПК, к настоящему времени уже поддерживает как платежное, так и нефинансовые приложения. Так, в рамках проектов кредитных организаций она может использоваться в качестве пропуска в университет, а также в библиотеку в вузе. В то же время на эту карту начисляются стипендии.

В тестовом режиме подобные проекты, по информации пресс-службы, запущены в Бинбанке, КС-банке, а также банке «Центринвест». К 2018 году все эти кредитные организации, как подчеркнули в НСПК, планируют добавить на «Мир» функционал электронной зачетной книжки и транспортное приложение.

«Предоставив студентам не только платежный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов — транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачетная книжка и прочее, мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платежной системы», — заявил «Известиям» начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.

Основной задачей кредитной организации, по его мнению, в данном случае является «предоставление цифровой платформы ко всем сервисам вуза». Функцию же ключа к ним, как уточнил Охорзин, будут выполнять банковская карта или мобильное приложение.

Внедрение подобного комплексного решения вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов оценил в 5–10 млн руб., отметив, что такой проект также потребует участия нескольких вендоров. Банки, как заметил собеседник газеты, не занимаются написанием систем для вузов.

Всего с декабря 2015 года российские банки выпустили более 5 млн карт «Мир». Согласно одобренному в феврале нижней палатой парламента закону о переводе бюджетников на «Мир», все граждане, получающие зарплату из бюджета, в обязательном порядке будут переведены на эти карты до 1 июля 2018 года.

В это же время, по данным ВЦИОМа, 25% россиян заявляют, что не видят в «Мире» необходимости, еще 20% респондентов — не понимают, зачем она нужна.