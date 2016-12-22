В США в организованной преступности обвинили 33 выходцев из бывшего СССР

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения в вымогательстве, мошенничестве, похищениях, а также преступлениях, связанных с наркотиками и огнестрельным оружием 33 выходцам из бывшего СССР, сообщается на сайте ведомства.

Все они, как уточняется в сообщении представителей прокуратуры, действовали в составе нескольких организованных преступных групп в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде, а также «за рубежом».

Гражданство подозреваемых сотрудники правоохранительных органов не называют, однако утверждают, что «большинство членов» этих группировок родились в бывшем Советском союзе. «Многие, — как поясняется в сообщении, — поддерживали тесную связь с [представителями] Грузии, Украины и России».

В эти страны фигуранты дела, по информации следователей, «регулярно ездили», а также «общались и передавали отдельным лицам в этих государствах вырученные от преступлений суммы».​ В частности, 27 из задержанных, по версии работников правопорядка США, были связаны с группировкой, которую возглавляют некие Ражден Шулая и Зураб Джанашвили.

В операциях по задержанию выходцев из Советского союза, а также в сборе улик против них, как уточняется на сайте прокуратуры, участвовали, в том числе работники полиции Нью-Йорка, Федерального бюро расследований (ФБР) и американской Службы иммиграционного и таможенного контроля.