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Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него
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Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него
Политика, 03:03
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Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что, если администрация президента США Дональда Трампа хочет «депортировать иммигрантов» в рамках нового иммиграционного законодательства, то начать нужно с него. Об этом чиновник, как сообщает Fox News, заявил в ходе выступления в Нью-Йорке.

По мнению ​Куомо, дед которого, как уточняет телеканал, иммигрировал в США из Италии, если предки человека не принадлежали нью-йоркским племенам индейцев, например, Онондаге или Мохоки, то они — иммигранты.

«Мы все иммигранты», — провозгласил губернатор, напомнив, что Трамп, как и он сам, родились в Квинсе — в настоящий момент одном из самых населенных мигрантами районе Нью-Йорка.

Трамп, как уточнил губернатор, по его мнению, нарушил «кардинальное правило» штата Нью-Йорк — «забыл, кем он на самом деле является». «Жители Нью-Йорка знают, что мы все иммигранты, — пояснил Куомо. «И ты тоже иммигрант, мой друг», — обратился он к президенту США.

«Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни с меня, потому что я иммигрант», — заявил губернатор.​ Покойный отец чиновника, Марио, как уточняет Fox News, прежде так же работал главой штата и считался одним из претендентов на пост главы США от Демократической партии и главным оппонентом республиканца Джорджа Буша-старшего в 1992 году.

Ранее, 16 марта, суд штата Гавайи за несколько часов до вступления в силу нового указа Трампа об ограничении иммиграции для жителей шести мусульманских стран — Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена — заблокировал эту норму. «Есть мусульманское население, которое проживает в государстве, и они являются группой, которая должна быть защищена так же, как и любая другая группа», — заявлял тогда генпрокурор, отмечая, что штат Гавайи «особенным» делает «его этническое многообразие».

Теги: США , Дональд Трамп , иммигранты , губернатор Нью-Йорка
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