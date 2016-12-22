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Трамп проигнорировал вопросы о показаниях Коми по делу о связях с Россией
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Трамп проигнорировал вопросы о показаниях Коми по делу о связях с Россией
Политика, 00:36
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Трамп проигнорировал вопросы о показаниях Коми по делу о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопросы журналистов о показаниях экс-главы ФБР Джеймса Коми по делу о связях команды главы Соединенных Штатов с Россией. Их последний предоставил конгрессу накануне, сообщает Associated Press.

Представителям медиа и прессы, вернувшись в Белый дом из поездки в Цинциннати, американский лидер, по данным агентства, «показал поднятый вверх большой палец». Вопросы, которые начали выкрикивать ожидавшие его журналисты о доверии бывшему директору ФБР и о том, что Трамп прежде оспаривал показания, которые к слушаниям в конгрессе подготовил Коми, президент США, как пишет Associated Press, проигнорировал, пройдя через Южную лужайку и направившись в Овальный кабинет.

Позже представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, как пишет агентство, заявила, что она не уверена, что Трамп читал подготовленные Коми показания. Однако при этом пресс-секретарь администрации американского лидера заметила, что эти данные, наверняка, будут представлены общественности в «интересное время».

Они, как замечает Associated Press, на слушаниях в конгрессе будут рассмотрены после показаний главы Национальной разведки Дэна Коутса директора Агентства национальной безопасности Майкла Роджерса, которых Трамп, по данным источников Washington Post, лично просил выпустить заявления об отсутствии доказательств о связи президента США с Россией во время предвыборной кампании прошлого года.

Письменные показания конгрессу Коми предоставил ранее, 7 июня. В них экс-глава ФБР подробно описал все свои семь разговоров с Трампом, из которых следует, что президент Соединенных Штатов просил Коми о лояльности, а также выражал надежду на то, что тот найдет способ прекратить расследование против бывшего советника главы США по нацбезопасности Майкла Флинна, так же заподозренного в связях с Россией.

Теги: Белый дом , ФБР , Джеймс Коми , Дональд Трамп
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