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Совбез ООН осудил теракты в Иране
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Совбез ООН осудил теракты в Иране
Политика, 07 июн, 23:58
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Совбез ООН осудил теракты в Иране

В Совете безопасности ООН осудили «варварские и трусливые» террористические акты в Тегеране, призвав привлечь организаторов, исполнителей и тех, кто финансировал эти атаки, к ответственности, сообщает Associated Press.

Это заявление, по данным агентства, 7 июня было подготовлено Японией от имени стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем — утверждено всеми 15 членами Совбеза, в том числе США, которые, как пишет Associated Press, назвали произошедшее в столице Ирана «предосудительными актами терроризма».

Также Совет безопасности, по информации издания, подтвердил, что «терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности». «Любые теракты, — как подчеркивается в заявлении организации, — являются преступными и неоправданными». 

Что известно об атаках в Тегеране
Политика

Кроме того, совет, по информации агентства, подтвердил, что все страны обязаны «всеми средствами» бороться с угрозами «международному миру и безопасности», которые были вызваны террористическими актами. В документе Совбеза ООН, как также уточняет Associated Press, помимо этого подчеркивается необходимость принятия мер по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, а также террористических организаций и отдельных боевиков».

Атака террористов в Тегеране. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Двойной теракт в Тегеране произошел ранее, 7 июня. В этот день две группы террористов атаковали мавзолей бывшего руководителя страны аятоллы Хомейни и здание парламента. В результате двух атак погибли 12 человек, еще 42 — получили ранения. Ответственность за нападения на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Теги: Совбез ООН , Иран , Тегеран , Теракт
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