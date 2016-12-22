В мэрии сочли «провокационной игрой» позицию ФБК при согласовании митинга

Информация о проблемах при согласовании митинга Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 12 июня в Москве является «провокационной игрой оппонентов», заявил агентству «Интерфакс» глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

По его словам, в правительстве Москвы не рекомендовали организаторам акции оппозиции установить экран из соображений безопасности, а речи о запрете на звуковую аппаратуру «вообще не шло».

Прежде, 7 июня, о том, что организаторы митинга не согласны с рядом требований столичной мэрии «Интерфаксу» сообщал директор ФБК Роман Рубанов.​ «Они нам начали вводить препятствия: мы вам звук не дадим, мы вам экраны не дадим», — пояснял он, отмечая, что также чиновники предупреждали представителей Фонда борьбы с коррупцией о том, что сделают «маленькое перекрытие». «И они никак [это] не аргументируют», — добавлял Рубанов, замечая, что мероприятие в таком формате они, «конечно, проводить» не могут.

«На наш взгляд идет провокационная игра со стороны наших оппонентов», — отреагировал на это, в свою очередь, Черников, подчеркнув, что у мэрии столицы и организаторов митинга 12 июня «не было критической ситуации в ходе обсуждения акции». «Все, что в уведомлении организаторов было заявлено — все выполнено», — уточнил собеседник агентства.​