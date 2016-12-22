В Тегеране задержали пятерых подозреваемых в причастности к терактам

Иранская полиция задержала в Тегеране пятерых человек, подозреваемых в причастности к совершению террористических атак в столице страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы полиции Тегерана.
«После атаки на мавзолей аятоллы Хомейни полицией были задержаны пятеро подозреваемых. Против них ведется расследование», — заявил он.
В среду, 7 июня, в столице Ирана был совершен двойной теракт. Две группы боевиков атаковали мавзолей бывшего руководителя страны аятоллы Хомейни и здание парламента. В нападении на парламент принимали участие четверо боевиков, которые проникли в здание, переодевшись в женскую одежду. После перестрелки один из них подорвал себя. Остальные боевики были ликвидированы Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Всего в результате двух атак погибли 12 человек и 42 получили ранения.
Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». При этом КСИР заявил о причастности Саудовской Аравии к организации нападения.