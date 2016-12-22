МИД рассказал о продвижении россиянина в замглавы ООН по терроризму

Российский МИД рассчитывает, что новый департамент ООН по борьбе с терроризмом возглавит представитель России. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил ​замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Он сообщил, что Россия уже выдвинула своего кандидата на этот пост, однако не назвал имя российского претендента. «Речь идет о том, что представитель России будет назначен на создаваемую новую должность заместителя генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом», — заявил Феоктистов.

При этом представитель МИДа рассказал, что Россия ведет активную работу по продвижению своего кандидата. «Мы рассчитываем, что наш кандидат будет все равно утвержден. Нынешний Генсекретарь давал нам заверения в том, что это место за Россией. Это является тоже признанием той весомой роли, которую Россия играет в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом», — заявил он.

Предложение создать департамент ООН по борьбе с терроризмом в апреле выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Москве на международной конференции Минобороны России. Как сообщал «Коммерсантъ», кандидатом России на этот пост стал посол России в США Сергей Кисляк. При этом его место в Вашингтоне может занять заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов.