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Роскомнадзор объяснил ошибочную блокировку «добропорядочных» сайтов
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Роскомнадзор объяснил ошибочную блокировку «добропорядочных» сайтов
Технологии и медиа, 21:58
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Роскомнадзор объяснил ошибочную блокировку «добропорядочных» сайтов
Роскомнадзор объяснил, почему Ivi.ru и другие популярные сайты могли быть заблокированы для части пользователей. Ведомство уже разослало операторам «белый список» ресурсов, которые нельзя блокировать

Вечером в среду, 7 июня, Роскомнадзор опубликовал на своем сайте сообщение, в котором отмечалось, что «добропорядочные сайты» могли быть заблокированы в результате действий злоумышленников, а также в ситуации, когда оператор связи самостоятельно определяет адрес запрещенного интернет-ресурса. В связи с некорректной блокировкой Роскомнадзор направил операторам рекомендации по некоторым техническим аспектам блокировки, говорится в сообщении.

Под избыточную блокировку попали, в частности, сайт и панель управления провайдера облачных сервисов Selectel, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. «Сейчас нам известно о двух операторах связи, ограничивших трафик конечных пользователей на наши IP-адреса. Один из операторов — крупный магистральный. Наши специалисты продолжают мониторинг с тем, чтобы оценить реальный масштаб проблемы. Одновременно мы крайне обеспокоены тем фактом, что хорошо всем известная «дыра» в системе не закрывается, что регулярно приводит к чрезвычайным ситуациям в Рунете», — приводятся в сообщении слова технического директора Selectel Кирилла Малеванова.

31 мая пользователи мессенджера Telegram со всего мира сообщили о сбое в работе его web-версии. Сам ресурс объяснил это проблемой с DNS. Однако по данным «Роскомсвободы», неизвестный владелец заблокированного Роскомнадзором домена dymoff.space решил добавить в DNS-сервер (осуществляет соединение с сайтом при помощи IP-адреса и домена) несколько «добропорядочных» ресурсов, среди которых — Telegram, Facebook, Badoo, Pikabu, «Одноклассники», сайт РЖД, Mail.Ru, РБК, Booking.com, НТВ, Reg.ru, технический сайт системы «Ревизор». Таким образом у ряда провайдеров эти сайты оказались в списке, подлежащих к блокировке, в связи с чем некоторые пользователи стали жаловаться на недоступность данных ресурсов. Как отмечалось в сообщении «Роскомсвободы», это стало возможно благодаря «дыре» в системе блокировки Роскомнадзора, из-за которой любой злоумышленник может инициировать блокировку «добропорядочного» сайта.

Ранее в среду издание Roem.ru со ссылкой на свои источники сообщило, что Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, «доступ к которым рекомендуется не ограничивать». В письме Роскомнадзора перечислялись 2257 сайтов, среди которых были сайты правительства России и других госорганов, а также сайты «Яндекса», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и другие популярные ресурсы. Как отмечалось в сообщении Roem.ru, ранее участники рынка указывали на недостатки системы «Ревизор», из-за которых сайты нарушители могли инициировать блокировку любого ресурса. В частности, из-за этого под блокировку попал сайт онлайн-кинотеатр Ivi.ru.

Однако представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РБК, что подобный список ведомство рассылает операторам с 2016 года. «В списке социально значимые ресурсы. Он необходим, чтобы небольшие операторы не осуществляли сопутствующую блокировку таких сайтов», — отметил Ампелонский.

По его словам, на некорректную блокировку им жаловались только представители Ivi.ru и HeadHunter.

Авторы: Ирина Ли, Анна Балашова
Теги: Роскомнадзор , Ivi.ru , Telegram , «Роскомсвобода»
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