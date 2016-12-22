Убитый в Мэриленде школьник оказался россиянином

Убитый в американском штате Мэриленд школьник Артем Зиберов состоял на консульском учете и не отказывался от российского гражданства. Об этом сообщил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин, передает ТАСС.

«Мы выяснили, что он состоит у нас на консульском учете с 2009 года. Консульский отдел посольства не располагает информацией о его выходе из российского гражданства», — сказал он.

Ранее на своей странице в Twitter российское посольство сообщало, что консульский отдел запросил у Госдепартамента информацию по факту убийства подростка в штате Мэриленд. Также российская дипмиссия проверяет, является ли он гражданином России.

Как сообщалось на сайте полиции округа Монтгомери, двойное убийство произошло в городе Монтгомери Виллидж. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщения о выстрелах. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли тела двух жертв с огнестрельными ранениями. Трупы находились в припаркованном автомобиле.

В среду, 7 июня, Fox Baltimore сообщил, что погибшими были два школьника — 17-летний Ади Наджар и 18-летний Артем Зиберов из средней школы Мэриленда. По данным телеканала, они были убиты накануне выпускного вечера. По словам отца Наджара, его сын и Зиберов уехали на машине Honda, которую он подарил своему сыну.

Как заявил представитель местной полиции, Зиберов и Наджар не выходили из автомобиля и были застрелены в его салоне. Полицейские не смогли назвать подозреваемых в убийстве. Сотрудники правоохранительных органов предложили $10 тыс. за информацию, которая поможет поймать преступника.