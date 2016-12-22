Аятолла Хаменеи прокомментировал теракт в Тегеране словами «руки коротки»

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с иранскими студентами заявил, что террористы не смогут сломить волю иранского народа, сообщает Farsnews.

«Они (террористы. — РБК) слишком мелки, чтобы сломить волю иранского народа и властей страны. Слава Богу, у них руки коротки», — сказал иранский лидер.

По его словам, если бы Иран не проявлял «твердости в борьбе с терроризмом», то подобного рода нападения происходили бы в стране значительно чаще».

Две группы вооруженных людей устроили стрельбу в здании парламента Ирана и у мавзолея аятоллы Хомейни утром 7 июня. Первая группа из четырех человек ворвалась в здание парламента. Один из террористов подорвал себя на четвертом этаже, трое остальных были ликвидированы силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии).

Нападение в мавзолее Хомейни случилось на полчаса позже нападения в парламенте. В атаке участвовали трое террористов. Вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям гробницы, ранив несколько человек, после чего был ликвидирован спецслужбами. Вслед за этим смертница привела в действие пояс со взрывчаткой. Третий участник нападения был задержан, однако он покончил с собой, проглотив капсулу с цианистым калием. Также на месте происшествия был изъят неразорвавшийся пояс шахида.

В результате этих нападений погибли 12 человек, еще 42 человека получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Корпус стражей исламской революции обвинил в причастности к теракту в Тегеране власти Саудовской Аравии.