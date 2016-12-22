IKEA начнет продажи продукции онлайн через посредников

Компания IKEA планирует в тестовом режиме начать продажу своей продукции через сайты посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора ​IKEA Group Торбьерна Лоофа.

По словам Лоофа, тестовые продажи могут начаться в 2018 году. «На цифровых платформах мы продаем нашу продукцию только через наш собственный сайт, но мы также видим, что конкурентная среда меняется», — заявил он.

Лооф не стал уточнять, с какими компаниями планирует сотрудничать IKEA. Агентство Reuters предположило, что речь может идти о продажах продукции через таких ретейлеров, как Amazon и Alibaba.

​«Я не стану раскрывать, где (будут вестись продажи. — РБК), но мы протестируем, как будет выглядеть цифровая торговля в будущем и что значат цифровые торговые центры», — заявил Лооф.

В 2016 году объемы онлайн-торговли IKEA Group увеличились на 30%, достигнув €1,4 млрд. При этом доля продаж компании через интернет составляет меньшую часть от общего объема продаж, достигающего €34,2 млрд.

В апреле компания IKEA запустила интернет-магазин для жителей Москвы и Московской области. Впервые онлайн-магазин производителя мебели открылся в России в 2013 году в Омске. К настоящему моменту онлайн-магазины IKEA появились более чем в десяти регионах России.