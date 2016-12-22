Аукцион MacDougall’s продал полотна русских художников за $5,8 млн

На аукционе MacDougall’s на торгах русского искусства были проданы предметы на сумму $5,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. С молотка ушли в том числе полотна Михаила Нестерова, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Владимира Серова, а также иконы и скульптуры.

Портрет Михаила Нестерова «Крестьянка», написанный художником в рамках серии работ «Светлая Русь» в период с 1901 по 1906 год, был продан за $70,4 тыс.

На аукцион было выставлено полотно Ивана Шишкина «Хижина в лесу», которое было продано за $125,7 тыс.

На торгах были также представлены картины русского импрессиониста Константина Коровина. Самым дорогим его лотом стал пейзаж под названием Quai de l’Amiral Courbet, Villefranche-sur-Mer, который был продан за $812 тыс. Работу «Замерзшее озеро» приобрели за $261,1 тыс., а «Париж ночью. Пейзаж с Эйфелевой башней» был куплен за $33,5 тыс, а полотно Amboise sur Loire — за $117,3 тыс.

MacDougall’s также представил две работы советского художника — Зинаиды Серебряковой. Ее картина «Лежащая обнаженная и нескучное» ушла за $125,1 тыс., а работа «Портрет молодой женщины» — за $79,4 тыс.



Художник Владимир Серов был представлен на торгах одной картиной — «Домашнее задание», которая ушла с молотка за $36,8 тыс.

Во вторник, 6 июня, сообщалось, что аукционный дом Sotheby’s проводил торги русского искусства. На аукционе были представлены работы Исаака Левитана, Алексея Боголюбова, Ивана Похитонова и Ивана Айвазовского.



Одним из самых дорогих лотов стали картины Левитана «Лето» и «Заросший пруд», которые были проданы за $1,1 млн каждая.