Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,76 EUR Нал. 64,53 63,80 USD Бирж. 57,13 +0,60 EUR Бирж. 64,35 +0,57 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1870,79 +0,04% РТС 1034,31 -0,66% Brent 48,26 -3,42% DJIA 21146,14 +0,05% Nasdaq 6276,09 +0,02% FTSE 7478,62 -0,62%
Черчесов огласил состав сборной России на Кубок конфедераций
Лента новостей
Алексей Учитель рассказал о личном письме от Натальи Поклонской 20:06, Общество В Москве определили 13 «рекордсменов» по долгам за проезд в транспорте 20:04, Общество ЦБ введет спецподготовку для продавцов финансовых продуктов населению 19:47, Финансы Жители Туапсе на два дня остались без водоснабжения 19:31, Общество «Зенит» не сообщил тренеру Мирче Луческу об отставке 19:26, Спорт ЛНР и Украина заявили о потерях Киева в боях в Донбассе 19:17, Политика Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн руб. 19:12, Политика Образовательная платформа Coursera привлекла инвестиции на сумму $64 млн 19:12, Технологии и медиа В семи московских домах резко выросла явка на голосование по сносу 18:56, Политика Поклонская ответила на обвинения о незадекларированной квартире в Донецке 18:55, Политика ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов 18:44, Экономика СК обнаружил наркотики в проданных детям конфетах «Бешеная пчелка» в Чите 18:40, Общество В Петербурге арестовали фигуранта по делу о саентологической церкви 18:38, Общество Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов 18:32, Бизнес Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к теракту в Тегеране 18:21, Политика В Петербурге одобрили ужесточение правил проведения референдумов 18:12, Общество Курс доллара превысил 57 руб. впервые с конца мая 18:09, Финансы Дешевая и недоступная: почему в России снизился спрос на ипотеку 17:58, Мнение Более 60% украинцев не поддержали блокировку российских соцсетей 17:55, Общество Орешкин опроверг сообщения о прогнозе с нулевым ростом пенсий 17:50, Экономика Transparency заявила о незадекларированной квартире Поклонской в Донецке 17:44, Политика Приговор экс-генералу МВД Сугробову изменился после суда 17:44, Общество Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня 17:35, Общество В Воронеже рядом с домом вспыхнул 20-метровый газовый факел 17:33, Общество  Полузащитник ЦСКА вернулся в московское «Динамо» 17:25, Спорт Росавиация опровергла отмену всех чартерных рейсов при массовых задержках 17:23, Общество Медведев лазером сварил крыло лайнера МС-21 17:20, Политика X5 Retail Group откроет сеть для пассажиров на вокзалах и в аэропортах 17:03, Бизнес
Черчесов огласил состав сборной России на Кубок конфедераций
Чемпионат мира по футболу, 20:29
0
Черчесов огласил состав сборной России на Кубок конфедераций

Российский футбольный союз опубликовал на своем официальном сайте заявочный лист российской сборной на Кубок Конфедераций. В окончательный список не вошли защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов, а также вратарь Александр Беленов. 

Всего в заявку на домашний Кубок Конфедераций попали 23 игрока. Среди них пять футболистов «Спартака», четыре игрока «Ростова», три - ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара». Также в список вошли игроки «Зенита» и «Рубина».

Из-за травм из состава сборной выбыли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев, а также форвард Артем Дзюба. В прошедшем 5 июня товарищеском матче с Венгрией получил серьёзную травму полузащитник Роман Зобнин.  

Россия впервые принимает Кубок Конфедераций, он пройдет на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. Матчи соревнования состоятся с 17 июня по 2 июля.

Теги: Футбол , Кубок конфедераций , Черчесов , Сборная Россия
Главное
Приговор экс-генералу МВД Сугробову изменился после суда Общество
Материалы по теме
ФСБ пообещала не увеличивать число досмотров во время Кубка конфедераций Общество
СМИ назвали сумму сделки по покупке прав на трансляции Кубка конфедераций Бизнес
Канделаки рассказала о покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку