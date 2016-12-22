Черчесов огласил состав сборной России на Кубок конфедераций

Российский футбольный союз опубликовал на своем официальном сайте заявочный лист российской сборной на Кубок Конфедераций. В окончательный список не вошли защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов, а также вратарь Александр Беленов.

Всего в заявку на домашний Кубок Конфедераций попали 23 игрока. Среди них пять футболистов «Спартака», четыре игрока «Ростова», три - ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара». Также в список вошли игроки «Зенита» и «Рубина».

Из-за травм из состава сборной выбыли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев, а также форвард Артем Дзюба. В прошедшем 5 июня товарищеском матче с Венгрией получил серьёзную травму полузащитник Роман Зобнин.

Россия впервые принимает Кубок Конфедераций, он пройдет на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. Матчи соревнования состоятся с 17 июня по 2 июля.