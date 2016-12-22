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Образовательная платформа Coursera привлекла инвестиции на сумму $64 млн
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Образовательная платформа Coursera привлекла инвестиции на сумму $64 млн
Технологии и медиа, 19:12
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Образовательная платформа Coursera привлекла инвестиции на сумму $64 млн

Образовательная платформа Coursera получила инвестиции на сумму $64 млн. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

В заявлении Coursera отмечается, что большая часть средств была получена от инвесторов, которые ранее уже участвовали в финансировании компании — GSV Asset Management, New Enterprise Associates (NEA), Kleiner Perkins Caufield Байерс (KPCB) и Learn Capital. Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что Coursera привлекла нового инвестора — Lampert Foundation.

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Как утверждается в заявлении, сейчас на онлайн-платформе Coursera действует более 2 тыс. образовательных курсов и существует 180 направлений подготовки. Число зарегистрированных в Coursera пользователей со старта проекта в 2012 году достигло 26 млн человек.

В январе стало известно, что число россиян, которые проходят образовательные курсы на российских зарубежных онлайн-платформах, достигло 1 млн человек. С 2015 года их количество увеличилось в два раза. наиболее популярными стали курсы по IT-обработке данных, машинному обучению, бизнесу, искусству и личной эффективности.

Теги: инвестиции , Coursera
Главное
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