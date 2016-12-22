В Петербурге арестовали фигуранта по делу о саентологической церкви

Невский районный суд Петербурга 7 июня по подозрению в экстремистской и незаконной предпринимательской деятельности арестовал первую фигурантку по делу о Саентологической церкви Санкт-Петербурга 38-летнюю Анастасию Терентьеву. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ее защита приобщила к делу документы о том, что Терентьева является собственником недвижимости, где она могла бы отбывать домашний арест, и положительную характеристику с места работы. Также ее защитники предоставили документы, в которых говорится о ее тяжелых заболеваниях, и попросили отпустить фигурантку под залог в 1 млн руб. В суде Терентьева заявила, что считает меру пресечения в виде ареста чрезмерной, и сказала, что готова содействовать следствию.

Следователь ФСБ во время рассмотрения ареста заявил, что Анастасия Терентьева является в организации начальником отдела по официальным вопросам. «РИА Новости» со ссылкой на следователя отмечает, что она контролировала поступление денег. Следователь во время заседания суда заявил, что с 3 января 2013 года «по настоящее время» Саентологическая церковь заработала 276,2 млн руб. за проведение платных саентологических курсов и программ. При этом у организации не было «соответствующей регистрации» курсов и программ.

ФСБ попросила суд арестовать пятерых членов организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга», которых ведомство подозревает в организации экстремистского сообщества и ведении незаконного предпринимательства. Об этом сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, сообщал ТАСС. По ее словам, суд рассмотрит вопрос о мере пресечения троим подозреваемым в среду, 7 июня, а двум другим — в четверг, 8 июня.

Сотрудники ФСБ во вторник, 6 июня, проводили обыски в офисе организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» на улице Бабушкина, сообщали РБК в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обыски проводились в рамках уголовных дел по статьям «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Участие в экстремистском сообществе».



Ранее, в конце марта, обыски по данному делу проходили в Центре управления деятельностью по распространению дианетики и саентологии (сайентологии) в городе Лосино-Петровский в Подмосковье.

Книги саентологический церкви «Что такое саентология?» «Саентологические идеальные организации. Основная шляпа члена рекомендательного исполнительного совета», «Саентологические идеальные организации. Курс: что такое организация», а также некоторые лекции ее основателя Рональда Хаббарда признаны экстремистскими материалами.