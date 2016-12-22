Курс доллара превысил 57 руб. впервые с конца мая

В ходе торгов 7 июня курс доллара впервые с конца мая превысил 57 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Максимальный курс американской валюты в ходе торгов составил 57,07 руб. на 17:50 мск. Рубеж в 57 руб. доллар преодолел в 17:30 мск.
Последний раз курс доллара преодолевал отметку в 57 руб. 26 мая. Тогда на максимуме он поднимался до отметки 57,02 руб. за доллар.
В соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития, который был внесен в Госдуму вместе с поправками к бюджету, средний курс доллара в 2017 году должен составить 64,2 руб.
При этом в ходе ПМЭФ-2017 глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рубль в пересмотренном прогнозе правительства будет более крепким, чем ожидалось ранее.