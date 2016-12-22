В Петербурге одобрили ужесточение правил проведения референдумов

В преддверии рассмотрения вопроса о референдуме по передаче Исаакиевского собора РПЦ заксобрание Петербурга во втором чтении одобрило правила проведения всенародного голосования, сообщает «Фонтанка». Теперь необходимая для проведения референдума минимальная численность инициативной группы будет увеличена с 20 до 300 человек.

Как заявил автор поправок, председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, это позволит повысить значимость референдумов и избежать «обесценивания вековых завоеваний демократии».

​«Практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую», — заявил депутат.

Как сообщает ТАСС, за поправку в закон «О референдуме Санкт-Петербурга» в среду, 7 июня, проголосовали 38 из 50 депутатов. Глава фракции «Единая Россия» в заксобрании Александр Тетердинко подчеркнул, что Санкт-Петербург был одним из последних субъектов, которые держали численность инициативной группы на минимальном уровне. «Мы столкнулись с ситуацией, когда институт референдума из-за минимальной численности стал использоваться в каких-то непонятных пиар-целях, не для того чтобы провести референдум, а чтобы попиариться на этой идее», — заявил Тетердинко. Законопроекты в петербургском парламенте проходят три чтения.

Как отмечает «Фонтанка», сейчас на рассмотрении петербургского заксобрания находится два референдума: о передаче Исаакиевского собора церкви и о переименовании одного из мостов в честь Ахмата Кадырова. Во время рассмотрения возможного ужесточения правил проведения референдума оппозиционные депутаты заявляли, что это связано со стремлением «Единой России» заблокировать механизм всенародного голосования.

За проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают противники этого решения. Депутаты вынесли референдум на обсуждение заксобрания, однако им дважды было отказано во включении его в повестку дня. Рассмотрение вопроса о референдуме было отложено на осень.

В марте заявку на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ отказалась одобрить избирательная комиссия Петербурга. Максим Резник, выступающий в качестве одного из инициаторов голосования, пообещал оспорить это решение в суде. 26 мая Октябрьский районный суд города отказался признавать бездействие Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросу референдума. Однако это решение обжаловала прокуратура.