В Воронеже рядом с домом вспыхнул 20-метровый газовый факел

В Воронеже рядом с двухэтажном домом вспыхнул газовый факел высотой 15–20 м. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Воронежской области.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел возле дома 48 по Московскому проспекту. В МЧС поступило сообщение о сильном горении газа по этому адресу. По предварительным данным, пожар возник из-за повреждения газовой трубы во время земляных работ.
Пожар перекинулся на оконные проемы и конек крыши близлежащего двухэтажного дома. Из-за факельного горения были эвакуированы 35 человек из двух зданий и поликлиники.
Прибывшие сотрудники МЧС потушили возгорание в здании. Чтобы ликвидировать факел, была перекрыта подача газа на трубе. В МЧС отметили, что в радиусе 30 м от газового факела было «невозможно» находиться из-за высокой температуры. Поэтому пожарные находились в теплоотражательных костюмах, но даже в них они сменяли друг друга каждые две-три минуты.
В результате инцидента пострадавших и погибших не было. Пожар был потушен.
На сайте воронежской прокуратуры отмечается, что в результате возгорания была отключена котельная, которая подавала горячую воду. Водоснабжение не поступало в 117 многоквартирных домов, три детских сада, три школы, три медицинских учреждения. В прокуратуре заявили, что по факту возгорания газа проводится проверка.