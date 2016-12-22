Росавиация опровергла отмену всех чартерных рейсов при массовых задержках

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский в разговоре с РБК опроверг сообщения о том, что ведомство может отменить все чартерные рейсы при массовых задержках. По его словам, об отмене программы чартерных рейсов «речи не идет».

При этом Росавиация может ввести меры для того, чтобы не допускать задержек и отмен чартерных рейсов, указал Извольский. «Для того чтобы минимизировать наступление негативного сценария, мы можем отзывать [у авиакомпаний] так называемую форму Н — это разрешение на выполнение каждого конкретного чартерного рейса. Это позволит минимизировать повторные задержки. Эта мера может быть применена Росавиацией, если управление видит риски для чартерной и регулярной программы авиакомпаний», — объяснил представитель Росавиации.

О том, что глава Росавиации Александр Нарадько предупредит авиакомпании о невозможности массовых задержек чартерных рейсов, ранее сообщал ТАСС. «У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — сказал Нерадько.

Из этих слов не было очевидно, что имеется в виду, однако государственные агентства «РИА Новости» и ТАСС истолковали это как сообщение о возможной отмене всех чартерных рейсов, дав этим сообщениям соответствующие заголовки — Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсов и Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов.

На прошлой неделе авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила об отмене нескольких рейсов, после того как на протяжении нескольких дней ее рейсы задерживались из-за того, что ее самолеты, отправленные на плановое техобслуживание, не были вовремя возвращены авиакомпании. Во вторник, 6 июня, компания отменила 26 рейсов, а в среду еще 11 чартеров, в том числе из Москвы, Сочи, Симферополя и Антальи.

Комментируя эту ситуацию, Нерадько сообщил, что в настоящее время Росавиация не видит необходимости в крайних мерах, так как никаких проблем с авиапарком компании выявлено не было, а ограничить право перевозки пассажиров из-за задержек рейсов по закону нельзя.