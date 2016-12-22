Иранская полиция задержала съемочную группу телеканала RT

Полиция Ирана задержала оператора и корреспондента арабской версии российского телеканала RT. Об этом говорится в сообщении RT Arabic.

Съемочная группа телеканала во время задержания работала у здания парламента в Тегеране, где произошла стрельба. Причины задержания не уточняются.

Стрельба в Тегеране произошла в среду, 7 июня. Две группы вооруженных людей напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. По последним данным, в результате двух атак погибли 12 человек и 42 получили ранения.

На здание парламента напали четыре человека, вооруженные пистолетами и автоматами Калашникова. Один из них устроил взрыв, приведя в действие пояс смертника. Остальные были ликвидированы иранскими силовиками. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».