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Экс-глава разведки США сравнил дело Трампа с Уотергейтским скандалом
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Экс-глава разведки США сравнил дело Трампа с Уотергейтским скандалом
Политика, 16:46
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Экс-глава разведки США сравнил дело Трампа с Уотергейтским скандалом

Экс-глава Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что Уотергейтский скандал, из-за которого ушел в отставку президент Ричард Никсон, меркнет перед делом о «русских связях» Трампа, передает Reutres.

Клэппер заявил, что продолжает задаваться вопросом о пророссийской политике Трампа и полагает, что решение президента делиться с Россией разведданными «говорит либо о невежестве, либо о неуважении, и оба варианта чреваты проблемами».

При этом он напомнил о Уотергейтском скандале, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году. «Полагаю, если сравнивать два скандала, Уотергейт, на мой взгляд, действительно меркнет по сравнению с тем, с чем мы столкнулись сейчас», — заявил Клэппер.

Уотергейтский скандал начался в 1972 году. В отеле «Уотергейт» за несколько месяцев до переизбрания республиканца Ричарда Никсона были задержаны несколько человек, которые устанавливали подслушивающую аппаратуру. Выяснилось, что они пытались получить информацию из штаба Демократической партии. Обвинения в слежке за демократами были предъявлены Никсону, который, столкнувшись с угрозой импичмента, был вынужден уйти в отставку в 1974 году.

Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США
Политика

В США в настоящее время ведется расследование, связанное с информацией о возможных связях Дональда Трампа с Кремлем и вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах. Так, в издании BuzzFedd в январе 2017 года вышла публикация о предполагаемых связях Трампа с Россией, а также о том, что у России есть компромат на американского лидера. Сам глава США опровергал изложенные в опубликованном докладе факты и назвал его «фейковыми новостями». Спецпрокурором на это дело был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Кроме того, в середине мая Трампа обвинили в передаче России секретных сведений.

Бывший соперник Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон 26 мая в публичном выступлении провела параллели между Трампом и Никсоном, допустив, что нынешний президент США также покинет свой пост в связи с импичментом.

Теги: разведка , АНБ , Дональд Трамп , вмешательство России
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