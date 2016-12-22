X5 Retail Group откроет сеть для пассажиров на вокзалах и в аэропортах

X5 Retail Group, а также акционеры «Шоколадницы» и аптечных сетей «А-Мега» и «Да, здоров» откроют в аэропортах и на вокзалах центры обслуживания пассажиров. В течение пяти лет сеть может вырасти до 1 тыс. точек

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Крупнейший в России ретейлер X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), инвестиционный фонд Acmero (один из основных акционеров сетей «Шоколадница» и «Кофе Хауз») и «Марафон Групп» (развивает аптечные сети «А-Мега» и «Да, здоров») откроют центры обслуживания пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Соглашение о соответствующем партнерстве компании подписали 7 июня. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

До конца 2021 года X5 Retail Group, Acmero и «Марафон Групп» могут открыть около 600–1000 придорожных комплексов. В них будут размещаться магазины «Пятерочка», аптека и пункт общепита. Бренды, под которыми будут работать аптеки и кафе, компании не называют. «Мы видим возможности конвертации трафика пассажиров в розничную выручку», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана.

В свою очередь, по словам президента «Марафон Групп» Александра Винокурова, у компании есть экспертиза и ресурсы для участия в ​качестве аптечного оператора и накоплен положительный опыт по взаимодействию с Х5 Retail Group.

X5 Retail Group — крупнейший игрок на российском розничном рынке. Инвестиционная «Марафон Групп» была создана в 2017 году Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым — выходцами из структур «Альфа-Групп», которая владеет 47,86% акций X5 Retail Group. В аптечном бизнесе «Марафон Групп» 75% принадлежит лично Винокурову, остальное — фармдистрибьютору «СИА Интернейшнл», который также входит в группу. Acmero — инвестиционный фонд, который владеет 40% сети «Шоколадница», в которую входят в том числе и «Кофе Хауз», а также рестораны японской кухни «Вабисаби».