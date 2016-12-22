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В Кремле рассказали о поддержке вступления Ирана в ШОС
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В Кремле рассказали о поддержке вступления Ирана в ШОС
Политика, 16:00
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В Кремле рассказали о поддержке вступления Ирана в ШОС

На июньском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет обсуждаться вопрос членства Ирана. Россия поддерживает его вступление в ШОС и считает, что это вопрос нужно решить быстрее, заявил ​помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По его словам, вопрос получения Ираном статуса постоянного члена будет обсуждаться «в узком составе». При этом в Москве не ожидают, что это решение будет принято уже на этом саммите. В то же время, Россия полагает, что решение по членству Ирана уже назрело. «Мы считаем, что вопрос созрел для того, чтобы его решить, но есть нюансы в позиции ряда стран. Мы считаем, что вопрос надо решать рано или поздно, лучше рано»,— заявил Ушаков.

По словам Ушакова, на саммите в Астане лидеры стран в узком и расширенном составе также  обсудят развитие организации и ситуацию в Афганистане. Кроме того участники ШОС должны принять концепцию по борьбе с экстремизмом. 

Иран подал заявку на вступление в ШОС в 2008 году. Раньше принять страну в организацию невозможно было по условиям членства, так как Тегеран находился под санкциями ООН, однако после их снятия это препятствие было устранено.

Саммит ШОС в Астане начнется с приема и концерта в честь лидеров. Основным рабочим днем будет 9 июня.Тогда будет окончательно оформлено получение статуса членов Пакистаном и Индией, процесс присоединения которых продолжался три года. Президент России Владимир Путин проведет в Астане отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Пакистана Навазом Шарифом, а вечером 9 июня примет участие в открытии выставки ЭКСПО.

В ШОС пока шесть постоянных членов: Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия.

В ноябре 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность вступления страны в ШОС. По его словам, он обсуждал эту перспективу с лидерами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым.

Теги: Иран , ШОС
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