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Полиция задержала напавшего на людей в центре Москвы мужчину с ножом
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Полиция задержала напавшего на людей в центре Москвы мужчину с ножом
Общество, 16:07
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Полиция задержала напавшего на людей в центре Москвы мужчину с ножом

Полиция задержала мужчину, который напал на прохожих в Москве с ножом. Задержанный оказался пьян, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Информацию о задержании мужчины также подтвердили в пресс-службе управления МВД по Москве. «Около 13:26 мск на Ленинском проспекте, 20 по подозрению в совершении хулиганских действий был задержан мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят нож», — сообщили в полиции.

Источники сообщили, что инцидент произошел возле входа в Нескучный сад. Пострадавших в результате произошедшего нет. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

В Тверской области в селе Редкино 3 июня нетрезвый мужчина с ружьем напал на своих знакомых. В результате погибли девять человек. Как сообщал «Коммерсантъ», причиной произошедшего стало то, что нападавшему заявили, что «он не мужчина», поскольку не служил в армии. Следственный комитет 7 июня предъявил обвинение задержанному.

Теги: Москва , нападение
Главное
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