Демьян Кудрявцев прокомментировал сообщения о продаже Moscow Times

Владелец The Moscow Times Демьян Кудрявцев прокомментировал РБК появившуюся информацию о продаже издания. По его словам, издание будет передано некоммерческому фонду.

Демьян Кудрявцев рассказал РБК, что у него «ничего не выкупали». «Мы объединились и передаем Moscow Times в некий некоммерческий фонд, который будет его развивать, директорами которого буду я и Дерк [Сауэр]», — сказал Демьян Кудрявцев. Он отметил, что остается соучредителем Moscow Times. «У коммерческого фонда нет владельцев. Я остаюсь соучредителем», — добавил Кудрявцев.

Основатель газеты Дерк Сауэр также отреагировал на новости о выкупе газеты в своем Twitter, комментируя статью в голландском издании Vrij Nederland о своем возвращении на российский медиарынок. «Я не покупал Moscow Times. Право собственности перейдет к организации. Управляющим редактором будет Ева Хартог», — заявил он.

Ранее, 18 мая, агентство RNS со ссылкой на источники сообщило, что основатель газеты Дерк Сауэр намерен выкупить The Moscow Times у нынешнего владельца. Позднее сам Дерк Сауэр опроверг эту информацию, сообщив, что лишь обсуждает с владельцами то, как он может помочь изданию.

Газета The Moscow Times была открыта в 1992 году издательским домом Independent Media Дерка Сауэра. После принятия закона об ограничении доли иностранных владельцев в российских СМИ в 2015 году до 25% газета была продана семье Демьяна Кудрявцева.