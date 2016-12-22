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Туроператоры заявили о готовности отказаться от рейсов «ВИМ-Авиа»
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Туроператоры заявили о готовности отказаться от рейсов «ВИМ-Авиа»
Общество, 15:43
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Туроператоры заявили о готовности отказаться от рейсов «ВИМ-Авиа»

Российские туроператоры готовы отказаться от рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» после предложения главы Ростуризма Олега Сафонова. В среду он сообщил, что туроператорам стоит прекратить продажу туров, перелеты по которым осуществляет «ВИМ-Авиа». «Лучше вообще не продавать, чем наращивать проблему», — заявил он на совещании представителей туротрасли.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин уточнил РБК, что «это рекомендация». «Лучше не наращивать объем проблемы, а искать альтернативных перевозчиков», — прокомментировал слова Сафонова Горин. «Проблема ведь не только с текущими вылетами. Самый главный вопрос — куда перебронировать туристов, так как глубина продаж на июнь, июль, август составляет 40%», — отметил он.

«Я был на заседании, обсуждалась тема, что не нужно ставить дополнительные емкости. Сейчас речь идет только о том, чтобы не заказывать новые рейсы у «ВИМ-Авиа», — рассказал гендиректор TUI Тарас Демура.

Гендиректор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, который также присутствовал на совещании в Ростуризме, сообщил РБК, что «речь шла о том, что до момента нормализации ситуации на рейсы, которые «ВИА-Авиа» не сможет обслужить, нужно приостановить продажу». «На такие рейсы мы не осуществляем продажи», — отметил Цандекиди.

«Большая часть нашей программы на «ВИМ-Авиа» подтверждена», — сообщил РБК генеральный директор туроператора «НТК Интурист» Виктор Тополкараев. По его словам, отменены только региональные вылеты в Сочи и Крым. «Если «ВИМ-Авиа» отменит рейсы, мы просто пересадим пассажиров на альтернативных перевозчиков, к примеру, регулярные рейсы перевозчиков Atlasglobal, Red Wings, — заявил Тополкараев.

PR-директор туристической компании Tez Tour Лариса Аханова в разговоре с РБК подчеркнула, что призыв и постановление — не одно и то же. «Как только будут приняты нормативные акты, наша компания, как любой другой законопослушный оператор, начнет исполнять. Пока же речи о нормативном акте не идет», — заявила Аханова.

«Библио Глобус», Coral Travel, Natalie Tours и Anex Tour не смогли оперативно ответить на запрос РБК. Гендиректор Pegas Touristic Анна Подгорная заявила РБК что с «ВИМ-Авиа» они не работают и не планируют.

6 июня авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила об отмене 26 рейсов. Компания отменила 13 парных рейсов из Москвы, Сочи, Симферополя и Антальи в Уфу, Екатеринбург, Казань, Бургас, Белгород, Самару и Воронеж.

Теги: туризм , Ростуризм , «ВИМ-Авиа»
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