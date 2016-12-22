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Подозреваемому в убийстве 9 человек в тверском селе предъявили обвинение
Общество, 15:19
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Подозреваемому в убийстве 9 человек в тверском селе предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение москвичу Сергею Егорову в убийстве девяти человек, которое он совершил в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

Егоров обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Егоров 3 июня выпивал вместе со своими знакомыми в дачном доме. Во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. По данным «Коммерсанта», его причиной стало высказывание в адрес Егорова, что «он не мужчина», потому что не служил в армии. После ссоры подозреваемый вышел из дома, но затем вернулся с охотничьим ружьем и начал стрелять. В результате погибли девять человек. Выжила одна женщина, сообщал представитель управления МВД по региону Вадим Левшин. По его словам, она спряталась под одеялом.

Егоров был задержан. Как сообщил представитель МВД, он не оказывал сопротивления, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый был арестован, сообщал СК 5 июня.

В сообщении Следственного комитета указано, что «вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами». Такой вывод сотрудники правоохранительных органов сделали на основе показаний самого обвиняемого, очевидцев и свидетелей произошедшего, осмотра места происшествия и по результатами экспертиз.

Теги: Следственный комитет , убийство , массовое убийство
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