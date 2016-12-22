В небе над Мьянмой пропал военный самолет со 116 пассажирами на борту

На юге Мьянмы пропал военный самолет, на борту которого могли находиться 116 человек. Связь с самолетом была потеряна в 32 км от столицы

Фото: David Gray / Reuters

Военный самолет, на борту которого находились 116 человек, пропал с радаров в Мьянме. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местных чиновников.

«Связь была потеряна внезапно около 13:35 (10:35 мск)», — говорится в заявлении главы армии Мьянмы. Спасательная операция уже началась, к ней привлечены самолеты и корабли, передает телеканал.

По уточненной информации, самолет пропал во время пролета над Андаманским морем, которое находится между полуостровами Индокитай и Малакка.

По словам источника Al Jazeera, на борту самолета находились 101 пассажир и 15 членов экипажа. Предполагается, что на борту летели родственники военных.

По данным Reuters, самолет покинул город Мьей и направлялся в сторону крупнейшего города Мьянмы Янгона, но связь была потеряна около 32 км к западу от города Давей.