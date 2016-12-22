Десятое государство разорвало дипломатические отношения с Катаром

Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Союза Коморских остров, сообщает местное издание Сomores-Infо.



Послу Катара на Коморах необходимо покинуть страну, говорится в заявлении.



Союз Коморских островов находится в Восточной Африке и расположен в Индийском океане в северной части Мозамбикского пролива. Союз Коморских остров является федеративной президентской республикой.

Коморские острова стали десятой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром. Ранее дипотношения со страной решили приостановить Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.

В свою очередь, Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

В Кремле, комментируя дипломатический кризис, связанный с Катаром, заявили, что не будут вмешиваться во внутреннюю политику стран Персидского залива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва «дорожит отношениями» с данным регионом в целом и со странами Персидского залива в частности. Он добавил, что Кремль хочет, чтобы в регионе сохранялась «стабильная и мирная атмосфера».