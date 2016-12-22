«Ростех» создаст совместное с китайской компанией предприятие по СПГ

«Ростех» и китайская нефтехимическая инжиниринговая компания Beijing Petrochemical Engineering Company (BPEC) объявили о создании совместного предприятия по локализации технологий сжижения природного газа. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Компании заключили меморандум о сотрудничестве. Со стороны «Ростеха» меморандум был подписан статс-секретарем Максимом Выборных. «Ростех» получит контрольный пакет акций на создающемся предприятии. По словам Выборных, предприятия «Ростеха» уже производят продукцию, связанную с СПГ. «Создание совместного предприятия с BPEC позволит расширить СПГ-инфраструктуру в России, в том числе запустить пилотные проекты на территории отдельных регионов. При этом основная часть финансирования будет предоставлена китайской стороной», — отметил он.

Принятое соглашение отвечает целям майских указов президента России по импортозамещению и созданию высокотехнологичных рабочих мест, говорится в сообщении «Ростеха». Также соглашение соответствует стратегии «Ростеха» и позволит увеличить рост выручки в рублях на 17%. Такой рост будет достигнут благодаря увеличению продаж гражданской продукции за счет формирования холдингов, успешно конкурирующих на глобальных рынках высокотехнологичной продукции и занимающих на них значимую долю, указано в сообщении «Ростеха».

BCEP входит в состав Shaanxi Yanchang Petroleum Group. Компания имеет более 60 патентов в сфере нефтепереработки и газопереработки, нефтехимии и СПГ-технологий.

Ранее замглавы «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что после того, как шесть арабских государств, а также Мальдивы, Мавритания, Маврикий и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром, могут возникнуть проблемы с экспортом катарского СПГ. «Хотя Катар не нефтяной, а газовый экспортер, исключать, что эскалация этих событий может привести к проблемам с поставками катарского СПГ, нельзя», — отметил он.

Вместе с тем проект «Ямал СПГ» откажется от €300 млн финансирования от китайских партнеров из-за того, что компания нашла новых европейских партнеров. Об этом рассказал председатель правления газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон. Он подтвердил, что первая линия компании будет готова и введена в строй в 2017 году, а контракты по поставке газа вступят в силу в первой половине 2018 года. Михельсон отметил, что компания смогла привлечь внешнее финансирование в размере $19 млрд от японского банка JBIC, европейского банка Intesa, французской страховой компании Coface и итальянской страховой компании SACE. Кроме того, в проекте планируют принять участие немецкий Hermes и шведское страховое агентство EKN.