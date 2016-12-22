Чайка заявил о возможном признании нежелательными 22 организаций

Генеральная прокуратура проверяет 22 иностранные неправительственные организации, которые могут быть включены в список нежелательных. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

По словам Чайки, прокуратура проверила 73 иностранных неправительственных организации. «В результате деятельность десяти из них признана нежелательной в России, еще по 22 проверочные мероприятия продолжаются», — сказал он.

По федеральному закону от 23 мая 2015 года «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» организации признаются нежелательными в случае, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя России и обороноспособности или безопасности государства. Если НКО будет признана нежелательной, ей будет запрещено распространять и хранить материалы, которые она издает и публикует, проводить свои программы в России и создавать юридические лица.

В случае нарушения этих запретов по ст. 20.33 КоАП РФ предусмотрено наказание для физических лиц в виде штрафа от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

В среду, 7 июня, РБК сообщал, что члены Совета Федерации предложили ужесточить законодательство в отношении НКО. По инициативе сенаторов, иностранным агентом может быть признана организация, которую финансирует гражданин России, если он получал деньги от иностранных государств.



Во время слушаний Чайка заявил, что «наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные Государственному департаменту США и другим зарубежным структурам». Генпрокурор предложил проводить внеплановые проверки НКО, которых подозревают в нарушении закона о нежелательных организациях, и запрещать совместные программы российских некоммерческих и международных организаций, если они противоречат интересам государства.

В конце апреля зарегистрированная в Великобритании «Открытая Россия» Михаила Ходорковского была признана нежелательной. По мнению прокуратуры, она занималась дестабилизацией внутриполитической обстановки России. В самом движении заявили, что подобное решение не повлияет на работу активистов организации.