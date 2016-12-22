В Кремле прокомментировали теракты в Тегеране

Кремль решительно осуждает террористические акты, подобные совершенному 7 июня в столице Ирана Тегеране. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки на иранскую столицу, передает корреспондент РБК.

«Продолжение серии террористических атак лишний раз подчеркивает востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе с ИГ [террористическая организация «Исламское государство», запрещена на территории России]», — сказал он.

В среду, 7 июня, террористы совершили нападения на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни. По предварительным данным, в атаке принимали участие от семи до восьми человек, вооруженных автоматами Калашникова.



По предварительным данным, в результате нападения погибли семь человек, 35 получили ранения. Полицейские убили одного из террористов, а другие забаррикадировались в одном из кабинетов здания, взяв в заложники четырех человек.

Как сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, ситуация около мавзолея имама Хомени была разрешена. По его словам, «сведения о количестве нападавших разнятся». Ганенко сообщил, что в результате нападения погиб садовник мавзолея, а несколько туристов пострадали. Представитель российской дипломатической миссии отметил, что россиян среди погибших и пострадавших в результате терактов нет.

Ответственность за нападения в Тегеране взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».