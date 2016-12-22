ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Тегеране

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракты в столице Ирана Тегеране. Об этом говорится в сообщении издания SITE, которое занимается мониторингом деятельности террористов.

Издание приводит сообщение связанного с террористами агентства Amaq. В нем говорится, что члены ИГ «совершили нападение на мавзолей Хомейни и здание парламента Ирана в центре Тегерана».

В среду, 7 июня, были совершены нападения на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни. В атаках принимали участие, по разным данным, семь или восемь человек, которые были вооружены автоматами Калашникова.

Первые сообщения о стрельбе в парламенте поступили утром 7 июня. В здание ворвались боевики и открыли огонь по охранникам и посетителем здания. По предварительным данным, погибли семь человек, около десяти пострадали. Полицейские убили одного из нападавших, а другие забаррикадировались в одном из кабинетов, взяв четырех заложников.



После нападения на парламент у мавзолея имама Хомейни один из боевиков подорвал себя, а трое террористов также открыли огонь по людям в мечети. Один из них был застрелен полицейскими, другой принял яд. Третьим нападавшим была женщина, которая была задержана.

Как рассказал РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко, в мавзолее имама Хомейни «все закончилось». Он отметил, что некоторые террористы убиты, а некоторые задержаны. «Сведения о количестве нападавших разнятся», — добавил Ганенко. Он рассказал, что в результате нападения на мавзолей погиб садовник, а несколько туристов пострадали.

На данный момент личности боевиков, совершивших теракты, не установлены.

По словам представителя посольства России, среди погибших и пострадавших граждан России нет. По его словам, выезд из здания дипломатической российской миссии ограничен, пока ситуация в Тегеране не будет взята под контроль.