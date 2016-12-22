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Variety узнал о «типичном американском подарке» Оливера Стоуна Путину
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Variety узнал о «типичном американском подарке» Оливера Стоуна Путину
Политика, 12:48
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Variety узнал о «типичном американском подарке» Оливера Стоуна Путину

Американский режиссер Оливер Стоун случайно подарил президенту России Владимиру Путину пустую коробку из-под DVD-диска, сообщает журнал Variety.

Стоун снял документальный фильм о президенте России, во время которого режиссер записал с Путиным серию интервью. В процессе съемки фильма Стоун предложил Путину совместно посмотреть фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил ядерную бомбу» 1964 года, по сюжету которого генерал американской армии Джек Риппер посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР.

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После просмотра фильма Оливер Стоун вручил Путину коробку с DVD. Путин забрал подарок и стал уходить в свой кабинет, но буквально перед тем, как за ним закрылись двери, он вернулся назад, столкнувшись со Стоуном и его операторами — коробка c DVD оказалась пустой — продюсеры оставили сам диск в проигрывателе.

«Через своего переводчика Путин пошутил: «Типичный американский подарок», — пишет Variety.

Премьера фильма Оливера Стоуна о президенте России запланирована на середину июня — фильм покажут на телеканале Showtime.

На счету Оливера Стоуна несколько десятков художественных и документальных фильмов, среди последних — «Нерассказанная история США» (2014), «Украина в огне» (2016) и «Сноуден» (2016).

Теги: Владимир Путин , интервью , Оливер Стоун , Стэнли Кубрик
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