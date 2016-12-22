Число раненых после нападений в Тегеране возросло до 35 человек

Количество раненых после нападений на парламент Ирана, по данным медиков, выросло до 25 человек. Об этом сообщает иранское агентство Fars. Также еще десять человек были ранены при нападении на мавзолей имама Хомейни, уточняет Fars. Во время нападения на парламент погибли пять человек, на мемориал — еще двое.

Теракт произошел около 09:00 мск 7 июня. Всего в нападении участвовали семь или восемь человек, вооруженных автоматами Калашникова.

Утром 7 июня в здании парламента Ирана произошел взрыв. Нападавшие убили несколько человек и забаррикадировались в одном из кабинетов, взяв четырех заложников. Полицейские смогли застрелить одного из преступников.

В то же время смертник подорвал себя возле мавзолея, а еще три террориста открыли огонь по посетителям мечети. Один из нападавших был застрелен полицейскими, второй принял цианистый калий при попытке захвата. Также полицейские задержали женщину, которая участвовала в нападении.

По данным издания SITE, теракт организовала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».