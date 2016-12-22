В Ставропольском крае вертолет Ми-2 разбился после столкновения с ЛЭП

В Ставропольском крае вертолет Ми-2 потерпел крушение, после того как столкнулся с линиями электропередачи (ЛЭП). Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону сообщил агентству «Интерфакс», что инцидент произошел в 10:11 по местному времени (совпадает с московским). Вертолет упал в Андроповском районе в 3 км южнее села Курсавка.
Вертолет проводил сельскохозяйственные работы. Ми-2 был частным, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По предварительным данным ведомства, пострадал пилот, его осматривают врачи, разрушений на земле нет.
По информации МЧС, в результате крушения пострадал пилот вертолета, сообщает газета «Вечерний Ставрополь». На месте происшествия работают 26 человек и 10 единиц техники.
Ранее в Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся в станице Сергиевской Гиагинского района республики. Погибших и пострадавших не было. По данным ТАСС, вертолет производил подкормку удобрений посевов кукурузы.
После крушения вертолета с места происшествия пропал пилот. По словам собеседника агентства «Интерфакс», «скорее всего, после приземления он сбежал, так как, по предварительным данным, полет не был санкционирован». Позже пилот был найден, он дал показания о случившемся.