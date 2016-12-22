Госдума разработает текст присяги на принятие российского гражданства

Государственная дума разработает текст присяги на принятие российского гражданства. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«Это будет либо присяга, либо клятва на верность», — сказал он, отметив, что его написанием займется рабочая группа. «Это очень ответственно, и важно, чтобы [к работе] были привлечены эксперты», — добавил Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что, вероятнее всего, текст присяги либо клятвы будет включен ко второму чтению в рассматриваемый парламентом законопроект о лишении ранее приобретенного российского гражданства осужденных за экстремистские и террористические преступления. «И эти обязательства [принесенная присяга] должны быть основанием для отмены решения о выдаче российского гражданства», — отметил Володин.

Также спикер рассказал, что глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников направит обращение в Конституционный суд для детального разъяснения процедуры лишения приобретенного гражданства.

Накануне, 6 июня, президент Владимир Путин на встрече с Володиным предложил ввести обязательную присягу при вступлении в гражданство России. По словам Путина, в этом вопросе можно было бы перенять опыт других стран.

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — сказал Путин.

19 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому приобретенного гражданства может быть лишен человек, осужденный российским судом за терроризм.​

По действующему закону о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство России, обязуется соблюдать законодательство страны. Отменить решение о приобретении гражданства можно, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Документ предлагает понимать под сообщением заведомо ложных сведений при вступлении в гражданство нежелание соблюдать Конституцию и законы, если это подтверждено судебным решением и соответствующими уголовными статьями. Среди таких статей посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения под международной защитой, если совершение этих преступлений было сопряжено с террористической деятельностью.

Осуждение по террористическим и экстремистским статьям станет доказательством, что человек при принятии гражданства не собирался соблюдать Конституцию.