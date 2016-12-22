Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших в Иране россиянах

Посольство России в Иране проверяет, есть ли среди пострадавших в результате стрельбы в здании парламента Ирана граждане России. Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко. Он добавил, что пока «посольство не располагает информацией о том, пострадал ли кто-то из граждан России в результате атак».

В столице Ирана неизвестные напали на ряд правительственных объектов, включая здание парламента и мавзолей бывшего духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет, по данным одного из депутатов, при стрельбе в парламенте могли пострадать восемь человек. В перестрелке у мавзолея, по неподтвержденным данным, погиб один человек, пострадали пятеро.



