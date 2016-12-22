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В суд передали дело обвиненного в мошенничестве офицера ФСБ
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В суд передали дело обвиненного в мошенничестве офицера ФСБ
Общество, 10:50
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В суд передали дело обвиненного в мошенничестве офицера ФСБ

В Краснодарский гарнизонный военный суд направили уголовное дело оперуполномоченного краевого управления ФСБ Алексея Иванова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Иванов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Согласно материалам дела, Иванов работал в ФСБ с 2008 года в подразделении по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Также он занимался оперативными разработками лидеров местного криминалитета, в число которых входил Армен Арутюнян (Армен Каневской, Пухлый), ставленник Деда Хасана (Аслан Усоян).

Иванов с детства дружил с сыном авторитетного предпринимателя Василия Степаняна Михаилом, который якобы входил в ближайшее окружение Арутюняна. В дальнейшем Иванов заявлял, что порвал отношения с Михаилом Степаняном.

В сентябре 2010 года Алексей Иванов и Михаил Степанян встретились после убийства бизнесмена Тимура Садояна. Дело расследовал Иванов. Позднее фигурантом дела об убийстве Садояна стал Василий Степанян — по версии следствия, он передал киллерам мобильный телефон жертвы. В январе 2011 года Степанян сбежал на Украину и был объявлен в розыск.

По словам Иванова, Михаил Степанян в начале 2012 года попросил его помочь решить проблему с уголовным преследованием отца. Михаил Степанян рассказал, что Иванов предложил ему оформить Василия Степаняна как сотрудника ФСБ, чтобы таким образом помочь ему избежать наказания. За это он потребовал 12 млн руб. В апреле 2012 года Михаил Степанян передал Иванову 10 млн руб.

В мае 2012 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Василия Степаняна и передали его ФСБ. В Краснодаре Степаняна допросили и отпустили. Через несколько месяцев Иванов приехал к Василию Степаняну, сообщив, что ему поручено привезти бизнесмена для нового допроса в Следственный комитет. За ними отправился Михаил Степанян с 6 млн руб. (стоимость услуг Иванова к тому моменту возросла). Он предполагал передать деньги после допроса отца, но затем Василия Степаняна задержали.

Михаил Степанян заявил, что Иванов его обманул, и потребовал вернуть 10 млн руб. Иванов отказался, заявив, что деньги уже ушли его руководству, в том числе в Москву. По словам Михаила Степаняна, сотрудник ФСБ пригрозил ему проблемами с бизнесом, если он будет его преследовать. Тогда он написал заявление на Иванова в правоохранительные органы. Его задержали и отправили в столичный СИЗО.

После задержания Иванов утверждал, что общение с семьей Степанян с целью их разработки было санкционировано его руководством, а сам он никаких обещаний бизнесменам не давал.

Теги: мошенничество , ФСБ
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