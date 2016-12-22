Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери оказался одиночкой

Мужчина, напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери, действовал один, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, сообщает Le Figaro.



По словам Кастанера, из-за этого правоохранителям было сложно предугадать действия преступника. Накануне Le Figaro сообщало, что нападавший называл себя «солдатом халифата» группировки «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России). Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что, по рассказам очевидцев, нападавший на полицейских кричал: «Это за Сирию!».



До этого Коллон сообщал также, что полиция проверяет информацию о том, что преступник назвался студентом из Алжира.



Мужчина с молотком и двумя ножами 6 июня напал на полицейский патруль из трех человек около 16:20 по местному времени (17:20 мск) у собора Парижской Богоматери. Полицейские открыли ответный огонь — преступник был ранен и отправлен в больницу. Пострадал также один полицейский.