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Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери оказался одиночкой
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Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери оказался одиночкой
Общество, 10:08
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Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери оказался одиночкой

Мужчина, напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери, действовал один, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, сообщает Le Figaro.

По словам Кастанера, из-за этого правоохранителям было сложно предугадать действия преступника. Накануне Le Figaro сообщало, что нападавший называл себя «солдатом халифата» группировки «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России). Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что, по рассказам очевидцев, нападавший на полицейских кричал: «Это за Сирию!».

До этого Коллон сообщал также, что полиция проверяет информацию о том, что преступник назвался студентом из Алжира.

Мужчина с молотком и двумя ножами 6 июня напал на полицейский патруль из трех человек около 16:20 по местному времени (17:20 мск) у собора Парижской Богоматери. Полицейские открыли ответный огонь — преступник был ранен и отправлен в больницу. Пострадал также один полицейский.

Теги: Франция , Париж , Теракт , Терроризм
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