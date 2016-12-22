Иранские СМИ сообщили о стрельбе у мавзолея Хомейни

Неизвестный открыл огонь у мавзолея основателя Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни. Он расположен в столице страны Тегеране. Иранское агентство Fars сообщает о двух пострадавших.

Утром в среду, 7 июня, иранские СМИ сообщили о том, что неизвестные открыли стрельбу в здании парламента Ирана. В результате атаки ранения получили четыре человека, включая двух бойцов Корпуса стражей исламской революции. По данным депутата иранского парламента Акбара Ранджбарзаде, нападавший был задержан. Другой депутат Эльяз Хазрати заявил, что нападавших было трое.