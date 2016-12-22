Саркози назвал Макрона лучшей версией себя

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что нового главу страны Эмманюэля Макрона ждет большое будущее, если он не будет допускать ошибок. Саркози сравнил президента с собой, отметив, что Макрон «лучше». Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свежий номер еженедельной сатирической газеты Le Canard enchaîné. Фотографию части материала издания также разместила в Twitter политический журналист французской еженедельной газеты L'Opinion Каролин Вигуро.

«Этот просто невероятный тип! Он безупречен. Если он не сделает ошибок, которые допустил я, он далеко пойдет, и мы не сможем его остановить», — приводит издание слова Саркози.

«С возрастом я стал скромным: Макрон — это я, только лучше», — добавил бывший президент.

В ходе президентских выборов Саркози поддерживал и призывал голосовать за другого кандидата, республиканца Франсуа Фийона. Сам Макрон упомянул Саркози в своей инаугурационной речи: новый президент похвалил Николя Саркози за то, что он «энергично справился» с финансовым кризисом в стране.

Le Canard enchaîné — французский сатирический еженедельник, издающийся с 1915 года. В газете публикуются журналистские расследования и утечки от чиновников французского правительства, новости политики и бизнеса, а также сатирические заметки и карикатуры.