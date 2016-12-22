Шойгу предложил Китаю подписать план военного сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между Россией и Китаем на 2017-2020 гг. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать», — заявил Шойгу в ходе двусторонней встречи с министром обороны КНР Чан Ваньцюанем 7 июня.

Шойгу отметил, что Россия и Китай будут вместе «защищать мир и укреплять международную безопасность», добавив, что отношения двух стран «находятся на высоком уровне и стабильно развиваются».

Министр обороны России заявил, что высокая интенсивность переговоров двух стран «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».

«Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума «Один пояс, один путь» придала мощный импульс нашей работе» — отметил Шойгу.

Он выразил уверенность, что прошедшая встреча с министром обороны КНР «послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства».