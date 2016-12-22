СМИ узнали предложенный Трампом способ окупить стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп предлагал окупить строительство стены на границе с Мексикой с помощью солнечных батарей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников Белого дома и Конгресса.

По словам собеседников издания, Трамп внес предложение установить на будущей стене солнечные батареи. По его мнению, это позволит окупить строительство заграждения. При этом источники отметили, что глава США не настаивал на этой идее. Он озвучил ее в качестве возможной и хотел узнать мнение, что другие думают на счет нее.

Дональд Трамп предложил возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения потока нелегальных мигрантов в ходе своей предвыборной кампании. 25 января он подписал соответствующий указ. При этом источники финансирования строительства до сих пор не определены. Сам Трамп заявлял, что средства на ее постройку выделит сама Мексика. Министерство внутренней безопасности США оценивало стоимость стены в более чем $21 млрд.

В конце апреля Дональд Трамп заявил, что стена будет построена в ближайшее время.