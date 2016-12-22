При стрельбе возле начальной школы в штате Юта погибли два человека

Возле начальной школы в американском городе Санди, штат Юта, произошла стрельба. В результате случившегося погибли три человека, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

По словам сержанта Джейсона Нильсена из Департамента полиции города Сэнди, в инциденте участвовали взрослые и несовершеннолетние. Помимо трех погибших, еще два человека получили ранения. При этом личности погибших и пострадавших не разглашаются.

Телеканал добавил, что человек, открывший стрельбу, числится среди погибших.

В апреле в начальной школе в Южной Калифорнии произошла стрельба. Начальник полиции Сан-Бернардино Джэррод Бургуан на своей странице в Twitter сообщал, что в результате инцидента погибли два человека.​ Также, по его данным, самоубийство совершил стрелявший. Позже стало известно, что один из двух школьников, получивших ранения во время стрельбы, скончался.