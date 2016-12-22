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МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром
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МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром
Политика, 01:59
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МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром

Мавритания приняла решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает агентство AMI со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Мавритании.

В заявлении МИДа отмечается, что политика Катара связана с поддержкой террористических организаций и пропагандой экстремистских идей. 

Мавритания разорвала дипломатические отношения вслед за семью другими странами. 5 июня это сделали Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Мальдивская Республика. Они также объявили Катар в поддержке запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Братья-мусульмане».

Правительство Иордании 6 июня завило, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре. Власти также отозвали лицензию на деятельность катарского телеканала Al Jazeera. Ранее лицензию у телеканала отозвала и Саудовская Аравия.

Теги: Катар , Мавритания
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