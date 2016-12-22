Компания из США обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию

Американская компания FireEye, которая специализируется на компьютерной безопасности, обвинила российских хакеров в атаках на интернет-ресурсы Черногории. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на руководителя FireEye Тони Коула.
По словам Коула, кибератака была связана со вступлением Черногории в НАТО.
«Расширение НАТО рассматривается Россией как угроза безопасности. Заявка Подгорицы на членство в альянсе осуждалась Москвой и лояльными ей силами в самой Черногории. Волне вероятно, что эта деятельность — лишь часть плана группы «APT28» (Fancy Bear. — прим РБК) по атакам на системы стран НАТО и самого альянса», — сказал Коул. Он добавил, что атака производилась методом фишинга.
Власти Черногории 29 мая обвинили Россию во вмешательстве в политику страны, в том числе, по вопросу вступления в НАТО.
В ответ на это российский МИД советовал жителям России «дважды подумать», прежде чем ехать в Черногорию. Как заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова, такая рекомендация сделана в связи с «нагнетанием антироссийской истерии», которая разворачивается «на фоне общего регресса двусторонних отношений».