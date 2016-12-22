Компания из США обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию

СКР вновь проверит данные о сексуальных домогательствах в школе в Москве

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Иордания снизила уровень дипломатического представительства в Катаре

Эксперты Титова назвали свои претензии к программе Кудрина

Украинский теплоход прошел пограничный контроль в России

Сборная Украины по футболу проиграла Мальте

Участник нападения в Лондоне признался в желании «стать террористом»

В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада

Сноуден в юбке: кто организовал новую утечку секретной информации в США

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Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии

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Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах»

В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России

В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов

МИД Белоруссии попросил посла Литвы объяснить высказывания президента

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Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе

Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ

Посол Сирии в России заявил об открытии центра «Русского мира» в стране

Футболист «Барселоны» ушел из сборной после конфликта с журналистом

ОНК попросила показать комнату в Мосгорсуде после сообщений о пытках

Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн

В Думу внесли законопроект об утверждении главы РАН решением президента

Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным

Reuters узнал о нежелании миллиардеров платить налоги в России

Напавший на полицейских у собора в Париже оказался студентом из Алжира

Гуцериев назвал сумму дохода от собственных песен