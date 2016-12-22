Украинский теплоход прошел пограничный контроль в России

Украинский теплоход «Генерал Ватутин», который следовал в Одессу, но изменил курс и направился в Ростов-на-Дону, прошел пограничный контроль в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, передает ТАСС.

«Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море», — сказал Кравченко. Он также добавил, что прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону ожидается во второй половине дня в среду, 7 июня. Он подчеркнул, что место швартовки будет «определено дополнительно».

О том, что следовавший в Одессу украинский теплоход «Генерал Ватутин» изменил курс и направился в Ростов-на-Дону во вторник, 6 июня, сообщили украинские СМИ. На борту судна находился только экипаж. Как стало известно позже, украинские собственники продали теплоход фирме, зарегистрированной на Сейшелах. В настоящее время теплоход идет под флагом Белиза.



Юрий Соколов, президент круизной компании «Червона Рута», которая владела теплоходом, заявил, что судно вышло из Киева 25 мая и направилось по Днепру в Херсон. Оттуда оно совершило переход в Измаил, где было зарегистрировано. По словам Соколова, рейс был связан с перерегистрацией корабля. После этого «Генерал Ватутин» направился в российский порт.