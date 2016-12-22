Участник нападения в Лондоне признался в желании «стать террористом»

Один из участников теракта в центре Лондона во время досмотра в аэропорту итальянской Болоньи в 2016 году признался в желании «стать террористом». Об этом сообщает ABC News со ссылкой на слова итальянского прокурора Джузеппе Амато.

Юсеф Загба, гражданин Италии марокканского происхождения, был задержан службами безопасности в аэропорту Болоньи в марте 2016 года. По словам Амато, в это время уже было известно, что Загба находится под подозрением британских властей и наблюдением итальянских спецслужб. «Мы сделали все, что мы могли бы сделать. Но у нас не было доказательств того, что он был террористом. Он был под подозрением из-за своего поведения», — заявил он.

Во время задержания в аэропорту Загба заявил полиции, что «хотел бы стать террористом». Однако сразу же после этого он опроверг свои слова.

Теракт в центре Лондона произошел 3 июня. Террористы наехали на фургоне на пешеходов на Лондонском мосту, после чего доехали до рынка Боро. Там они вышли из машины и стали с ножами нападать на людей. Прибывшая полиция застрелила их. 6 июня правоохранители назвали имена всех троих участников нападения.